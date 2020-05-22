İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini göstermeye başladıTürkiye'de geçtiğimiz günden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini göstermeye başladı

Türkiye'de geçtiğimiz günden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili oldu. İstanbul'un Anadolu yakasının sahil şeridinde şiddetli rüzgarın ve yağmurun etkili olduğu görüldü.

Rüzgarlı ve yağmurlu havanın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA