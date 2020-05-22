İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi
İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini göstermeye başladıTürkiye'de geçtiğimiz günden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili oldu.
22.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:26
İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini göstermeye başladı
Türkiye'de geçtiğimiz günden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili oldu. İstanbul'un Anadolu yakasının sahil şeridinde şiddetli rüzgarın ve yağmurun etkili olduğu görüldü.
Rüzgarlı ve yağmurlu havanın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA