İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi
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İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini göstermeye başladı Türkiye'de geçtiğimiz günden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili oldu.

22.05.2020 04:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 04:34

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini göstermeye başladı

Türkiye'de geçtiğimiz günden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava gece saatlerinde etkili oldu. İstanbul'un Anadolu yakasının Sahil şeridinde şiddetli rüzgarın ve yağmurun etkili olduğu görüldü.

Rüzgarlı ve yağmurlu havanın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi

Kaynak: İHA

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