İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim
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İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

29.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:47
İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim

'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da etkili olan rüzgar şiddetini artırmaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de görülüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

(Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İstanbul'da şiddetli rüzgar hakim
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