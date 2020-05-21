İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
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İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar etkili oluyor.

21.05.2020 05:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 05:52

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Türkiye'de bugünden itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava öncesi İstanbul'da şiddetli rüzgar gece saatlerinde etkili oldu. Yarımada'nın önemli yerlerinden biri olan Eminönü ve Sarayburnu Sahilinde şiddetli rüzgarın etkileri görüldü.

Rüzgarlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren yağışa dönmesi bekleniyor.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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