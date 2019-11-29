İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Haberler » Güncel » İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Haber

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

29.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:40
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et