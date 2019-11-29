İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

29.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA