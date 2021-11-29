İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile görüntülendi - Haberler
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İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile görüntülendi

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İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile görüntülendi

İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone görüntülerine yansıdı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone görüntülerine yansıdı. Çatıdan düşen parçaları otomobillere büyük hasar verdiği görüldü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodosun verdiği zarar drone ile da görüntülendi. Esenyurt'ta lodos nedeniyle çatıdan düşen parçaların araçların üzerine düştüğü ve büyük hasar verdiği gözlendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)

İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile görüntülendi

İstanbul'da şiddetli lodosun verdiği zarar drone ile görüntülendi

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