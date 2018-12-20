Son Dakika! Yalova'da 4,5 Büyüklüğünde Gerçekleşen Deprem İstanbul'u da Salladı

İstanbul'da da hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremi duyurdu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Deprem yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldi.

DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Çınarcık ilçesinin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

EGE'DE DE DEPREM

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

20 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

30 Kasım tarihinde de 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti.