Son Dakika! Yalova'da 4,5 Büyüklüğünde Gerçekleşen Deprem İstanbul'u da Salladı
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Çınarcık Yalova merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul'da da 09.34 saatlerinde hissedildi.
İstanbul'da da hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.
KANDİLLİ'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremi duyurdu.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Deprem yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldi.
DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Çınarcık ilçesinin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
EGE'DE DE DEPREM
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
20 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU
30 Kasım tarihinde de 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti.
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Deprem olduğunda bankalar yıkıldığında kredi borçları da silinir mi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah gecinden versin..günün birinde şiddetli bir kentsel dönüşümle uyanacağız bu gidişle...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bursa da çok sallandı. İstanbul daha popüler diye mi haber yapılıyor anlamadım!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Korkunun ecele faydası yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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RABBİM İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZİ KORUSUNCevap Yaz Yayından Kaldır