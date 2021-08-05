İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı

İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

İSTANBUL'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı vatandaşlar ise denize girmenin yasak olduğu bölgelerde yasağa aldırış etmedi. 

İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Şişli'de sıcaklık saat 15.00 sıralarında 38 derece olarak ölçüldü. Aynı saatlerde Sancaktepe 37, Arnavutköy ve Güngören 37 Fatih ile Pendik ise 36 derece oldu. Sıcaklardan bunalanlar, Yeşilköy'de denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu bölgelerde vatandaşlar yasağa aldırış etmedi.

 METEOROLOJİ UYARMIŞTIMeteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara genelinde güneşli olduğunu açıklamıştı. Sıcaklıkların bazı kentlerde 40 dereceye yaklaşacağı belirtilmişti. Artan sıcaklıklara ve nem oranına karşı tedbirli olunmalı çağrısı yapılmıştı. 

- İstanbul

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında
8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı, kuvvetli sağanak müjdesi verdi
8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı, kuvvetli sağanak müjdesi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Alişan Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:44:24. #1.15#

title