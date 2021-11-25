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Son dakika haberi | İSTANBUL'DA SİBER DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON; 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İSTANBUL'da uluslararası firmaların e-mail adreslerini ele geçirerek, banka hesaplarını firmaların hesap numarası gibi gösterip, dolandırıcılık yapan şebekeye baskın düzenledi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da uluslararası firmaların e-mail adreslerini ele geçirerek, banka hesaplarını firmaların hesap numarası gibi gösterip, dolandırıcılık yapan şebekeye baskın düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası ticaret firmalarının e-mail hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kendi banka bilgilerini, mağdurlara firmaların banka bilgileriymiş gibi paylaştıklarını belirledi.

Mağdurların bu yolla 181 bin 988 avro, 31 bin 820 sterlin, 606 bin dolar dolandırıldıkları tespit edildi. Polis, şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Baskında, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, baskın anı kameralara yansıdı.

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA SİBER DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON; 8 GÖZALTI

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA SİBER DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON; 8 GÖZALTI

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