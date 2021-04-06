İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da başkalarına ait banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da başkalarına ait banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekenin, banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir