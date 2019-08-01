İSTANBUL'DA SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONLARI

İstanbul 'da Temmuz ayında çeşitli ilçelerde 3 farklı siber dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk belirlemelere göre 191 bin liralık siber dolandırıcılık yaptığı belirlendi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Temmuz'da Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Şişli ve Bahçelievler'de bulunan bankaların ATM cihazlarına kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirerek müşterilerin kart bilgilerini ve şifrelerini kopyalayan, kopya kartlarla da para çeken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bankaların güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyonlar düzenlendi.İlk operasyonda 6 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk belirlemeye göre 62 kişinin kart bilgilerini elde edip, 15 kopyalama işlemi yaparak 50 bin lira para çektikleri öğrenildi.Şüphelilerin ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirmeleri, bir süre sonra ATM yakınlarında bulunan bir kafe de elde ettikleri kart bilgilerinden yeni kartlar yaparak bunlarla ATM'lerden paraları çekmek için geldikleri sırada yapılan suçüstü operasyonla yakalanmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

HESAPLARI BOŞALTIP, ALIŞVERİŞ YAPIP SATMIŞLAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları arayıp banka bilgilerini elde eden şüphelilere yönelik oldu. Çeşitli internet sitelerinden alışveriş yapıp bu ürünleri satan kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis tespit ettiği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital veriler incelemeye alındı. Dijital verilerde ilk belirlemeye göre, çok sayıda vatandaşın bilgisi ve internet sitelerinden yaptıkları alışverişlerin yazışmaları ele geçirildi. İncelemelerin devamında 3 kişinin hesaplarından 71 bin lira çektikleri ortaya çıktı.

SAHTE EFT BELGESİ HAZIRLAYIP DOLANDIRIYORLARDI

Ekiplerin üçüncü operasyonunda ise alışveriş sitelerinden ürün satışı yapan kişilerle yüz yüze görüşen şüpheliler, fotoğraf düzenleme programlarıyla hazırladıkları sahte EFT belgelerini telefon mesajıyla yollayarak satılan ürünleri elden teslim alıyordu. Ürünü satan kişiler banka hesaplarını kontrol ettiği zaman hesaplarına sattıkları ürünlerin paralarının yatmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri operasyonda 3 kişiyi belirleyerek gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin 13 dolandırıcılık olayında 70 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Görüntü Dökümü

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-Alışveriş ilanlarından görüntü

-Şüphelilerin ATM'de cihaz yerleştirmesi

-Şüphelilerin bir kafede buluşup kopya kart yapmaları

-Kopya kartlarla para çekildiği sırada suçüstü baskın yapılması

-Sergiden görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul