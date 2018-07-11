İstanbul'da Shakira Konserinden Dolayı Bazı Yollar Trafiğe Kapatılıyor
İstanbul Eminyet Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Shakira'nın İstanbul'da vereceği konser için başta Taksim-Harbiye yönü ve Bomonti Tünel'i olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Dünyaca ünlü yıldız Shakira'nın İstanbul'da vereceği konser nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
TAKSİM-HARBİYE YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Park'ta gerçekleşecek konser nedeniyle Küçük Çiftlik Caddesi Şehitler Tepesi'ne dönüşlerin, stat arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden kapatılarak Dolmabahçe istikametine akım verilmeyeceğini, Taksim-Harbiye yönü ve Bomonti Tünel'in de kapatılacağını duyurdu.
DOLMABAHÇE İSTİKAMETİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK
Açıklamada, "Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak, Mete Caddesi'nden Bedri Karafakioğlu Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Kadırgalar ışıklardan Kadırgalar Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılarak akım stat arkasına gönderilemeyecek" denildi.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Açıklamada, alternatif güzergahlara ilişkin, "Teşvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular, Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, Sıraselviler Caddesi, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi istikameti Tarlabaşı , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvarı istikameti, Piyalepaşa Bulvarı ve Hürriyettepe ışıklar istikameti" bilgisi paylaşıldı.
Shakira, El Dorado Dünya Turnesi kapsamında saat 21.00'de sahne alacak.
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SELAM SHAKİRA HANIM İSTANBULA HOŞ GELDİNİZ HAYIRLI KONSERLER SAYGILARCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tamam, Şakira bizim canımız ve güzellik abidesi. Fakat şakirayı tanımayan Hacı Hüsamettin Dayının o yollardan geçme hakkı niye kısıtlanıyor ?Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ayy ne cok onemli biri ki trafigi kapatiyorsunuzCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır