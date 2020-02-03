İstanbul'da seyir halindeki otomobil yandı

03.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:18

D-100 Karayolu'nda, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topkapı istikametinde seyreden Abdullah Demirel idaresindeki 06 EG 9180 plakalı otomobilde, elektrik aksamında meydana gelen bir arıza nedeniyle yangın çıktı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü. Araçta hasar meydana geldi.

Bu arada bölgede trafik bir süre yoğunlaştı.

Kaynak: AA