İstanbul'da seyir halindeki araçta yangın
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İstanbul'da seyir halindeki araçta yangın

İstanbul İkitelli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.01.2020 04:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 04:14
İstanbul'da seyir halindeki araçta yangın

İkitelli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri civarında seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın motor kısmına sıçradı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi. ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araç yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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