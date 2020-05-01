İstanbul'da sessizlik hakim - Drone

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden drone görüntüsü Haliçten drone görüntüleri Eminönü Meydandan drone görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla İstanbul'da da sessizlik hakim oldu.