İstanbul'da servis şoförünün 9 yaşındaki öğrenciyi darbettiği iddiası

06.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:22

Sultanbeyli'de, 9 yaşındaki öğrenciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Çocuk Büro Amirliğine babası Ali Rıza A. ile gelen A.A.A. (9) okul çıkışında servise bindiğini, arkadaşına bir şey vermek için ayağa kalktığı sırada elinin yanlışlıkla şoförün kafasına değdiğini, şoförün aracı durdurarak kendisine küfredip tokat attığını ifade etti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, servis şoförünü gözaltına aldı.

İfadesinde çocuğun kendisine bilerek tokat attığını ve bu nedenle neredeyse kaza yapacağını öne süren şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, Sultanbeyli Kaymakamlığının konuya ilişkin idari soruşturma açtığı, servis şoförünün de işine son verildiği öğrenildi.

Kaymakamlık ayrıca, rencide olmaması için öğrencinin kaydını başka bir okula aldırdı.

Kaynak: AA