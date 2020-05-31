İstanbul'da serin ve yağışlı hava bekleniyor Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin bu geceden itibaren yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin bu geceden itibaren yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hafta ortasına kadar bölgede görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi.

Yağışların, yarın Trakya Kesiminde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ) yer yer kuvvetli olacağı, kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları bildirildi.

Havada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak

Yağışlı sistemin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde bölge genelinde, Perşembe günü ise Sakarya çevrelerinde aralıklarla devam ettikten sonra bölgeyi terk edeceği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ancak, Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da önümüzdeki üç gün süresince beklenen hava durumunun, parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA