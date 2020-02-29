İstanbul'da şehit onbaşı baysal için tören
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İstanbul'da şehit onbaşı baysal için tören

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.

29.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:32
İstanbul'da şehit onbaşı baysal için tören

'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için 'da tören düzenlenecek.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi

Kaynak: DHA


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: İstanbul'da şehit onbaşı baysal için tören
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