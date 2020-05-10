İstanbul'da şehit annelerine Anneler Günü ziyareti
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İstanbul'da şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

İstanbul'da şehit annelerine Anneler Günü ziyareti
10.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:50

Arnavutköy'deki Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Arnavutköy'deki Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

İlçedeki şehit ailelerinin evlerini ziyaret eden Vefa Destek Grubu, şehit annelerine hediye verdi ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın selamlarını iletti.

Şehit Ali Yılmaz'ın annesi Semahat Yılmaz, Anneler Günü'nde çok duygusallaştığını ifade ederek, "Oğlum 1994 yılında Bingöl'de şehit düştü. Anneler Günü'nde çok duygusal oluyorum. Allah sizlerden razı olsun, bizi böyle bir günde yalnız bırakmadınız." dedi.

Şehit Musa Tikicieri'nin babası Ahmet Tikicieri de oğlunun 2008'de Şırnak'ta şehit olduğunu söyledi. Tikicieri, "Devletimiz ve vatanımız sağolsun. Bu ülkemize şehit vermediğimiz sürece bayrağımız dalgalanmaz. İnşallah şu zorlu süreçleri de hep birlikte atlatacağız. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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