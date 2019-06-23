İstanbul'da seçim kutlamaları

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.

İstanbul'da seçim kutlamaları

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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