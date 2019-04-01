İstanbul'da Seçim Gecesi Neler Oldu? Saat Saat Gelişmeler ve Yaşananlar

31 Mart yerel seçim gecesi İstanbul'da yaşananlar konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı neden veri girişini durdurdu? AK Parti adayı Binali Yıldırım neden son derece kısa bir konuşma ile kesin zafer ilan ettikten sonra bir daha görünmedi? İşte seçim akşamı ve gecesi İstanbul'da yaşananlar: 17: 00 - Sandıklar kapandı Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı İstanbul'da 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu. İlk sandıklar doğudaki 32 ilde saat 16.00'da kapandı. Diğer illerde oy verme işlemi saat 17: 00'ye kadar devam etti ve tüm Türkiye'de sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi. 19: 15 - Yayın yasağı kalktı AA'nın girdiği ilk veriler ışığında CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 41,97 ve AKP'li Binali Yıldırım yüzde 55,03 ile başladı. Yani arada Cumhur İttifakı lehine 13 puanlık bir fark olduğu grafiklere yansıtıldı. AKP adayı Binali Yıldırım kişisel Twitter hesabından teşekkür konuşmasını hazırladığı bir fotoğrafı paylaşarak kazandığı mesajını verdi. Daha sonra kısa süre içerisinde bu fark hızla kapanmaya başladı. İstanbul'da açılan sandık oranı yüzde 24'e geldiğinde Binali Yıldırım'ın oyları yüzde 51,83'e geriledi ve Ekrem İmamoğlu yüzde 45'e yükseldi. 20: 00 - İlk veri girişi durması Sandıklar açıldığı andan itibaren her iki dakikada bir verileri güncelleyen Anadolu Ajansı İstanbul'da yarım saat boyunca veri girişini durdurdu. Bu durum üzerine İmamoğlu önce sosyal medya üzerinden daha sonra da 20: 30'da basın mensuplarının karşısına çıkarak yetkilileri ve AA'yı uyardı. Sonuçlar açıklanmaya başlandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen İmamoğlu "YSK'yı, Anadolu Ajansı'nı şeffaf ve hassas olmaya davet ediyorum. Verilerini kontrol etmelerine, toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum" diye konuştu. 21: 00 - "Hakkımı yedirmem" Veri girişinin devam etmemesi üzerine aaat 21.00'de yeniden kameralar karşısına geçen İmamoğlu, YSK ve AA'nın manipülasyon yaptığını söyledi ve "Ahlaklı olun. Hak yemem hakkımı da yedirtmem" dedi. İmamoğlu, "Açılan sandık oranı yüzde 36. Benim oyum yüzde 52.42. rakibiminki de yüzde 44" açıklaması yaparken birkaçı hariç (Halk TV, KRT, TELE1 ve Fox) neredeyse hiçbir ulusal kanal veya haber kanalı İmamoğlu'nun konuşmalarını yayınlamadı. 22: 20 - "Fark 5.25" İmamoğlu saat 22: 00'de bir kez daha açıklama yaptı ve ikinci açıklamasından bu yana hala YSK ve AA'nın veri paylaşmadığını duyurdu. Bu sırada sandıkların yüzde 60'ı açılmıştı ve İmamoğlu kendi elindeki bilgilere göre Binali Yıldırım ile arasındaki aramızdaki farkın yüzde 5,25'e çıktığını ve kendisinin önde olduğunu duyurdu. 22: 30 - Erdoğan İstanbul konuşması Erdoğan Ankara'daki balkon konuşması öncesi İstanbul'da bir konuşma yaptı ve genel itibari ile sonuçların beka meslesinde verilen mesajın millet tarafından iyi algılandğını gösterdiğini söyledi ancak İstanbul ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 23: 23 - AA'dan son veri girişi Yeniden veri girişine başlayan AA saatler 23: 23'ü gösterene kadar verileri güncelledi ve bu şekilde Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkı 3 bine kadar düştü. İşte tam bu noktada AA bir kez daha veri girişini durdurdu. İstanbul'un tüm ilçelerinde açılan sandıklar yüzde 100'e yakın görünürken CHP'nin oy deposu olan Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki açılan sandıklar yüzde 60 ve 70 civarlarında kaldı ve buradaki veri girişleri devam etmedi. 23: 30 - Yıldırım zafer ilan etti AA veriler durmuş ve aradaki fark sadece birkaç bin olarak ekranlara yansıyorken Cumhur İttiakı adına Binali Yıldırım seçim otobüsü üzerine çıkıp toplanan AK Partililere "İstanbul'da seçim sayımları gayri resmi sonuçları tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum." dedi ve bu açıklaması tüm kanallarda canlı yayınlandı. Aynı dakikalarda Ekrem İmamoğlu da bir kez daha kamerların karşısına geçmiş ve kendi oylarının önde olduğunu açıklıyordu. İmamoğlu, Yıldırım'ın seçimi kazandıklarını duyurduğu açıklamasına tepki göstererek 'manipülasyonun bir parçası' olduğu ifadesini kullandı. 23: 40 - Bahçeli: 31 Mart seçimleri zilleti reddetti Bu çelişkili açıklamarın hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklama yaparak "Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar, bu seçimlerde kaybetmiştir." dedi. 00: 00 - Akşener: İstanbul'u İmamoğlu kazanacak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Türkiye'de herkesin gözü, İstanbul'daki sandık sonuçlarının üzerindedir. İmamoğlu henüz açılmamış sandıkların sonuçlarıyla kazanmış olacaktır." diye konuştu. 00: 30 - Kılıçdaroğlu: Elimizdeki verilere göre İstanbul'da İmamoğlu kazandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a ilişkin olarak "Bizim elimizdeki verilere göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı. Görüyoruz ki halk demokrasiden yana tavrını koydu. Sandıkları terk etmeyin." açıklaması yaptı. 01: 00 - Erdoğan: Halkımız İstanbul'da büyükşehiri verse dahi ilçeleri AK Parti'ye vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da beklenen balkon konuşmasını yaparken yanında yalnızca eşi bulunuyordu ve İstanbul büyükşehirin kaybedildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Şu anda bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. Cumhur İttifakı'nda.. .Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'dan buraya hareket ettiğim ana kadar. Mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış, yine AK Parti'ye vermiş. Siz değerli kardeşlerimden bir şeyi rica ediyorum. Sakın ha, küsmek, kırılmak… "Ya biz bu neticeyi beklemiyorduk" Sakın böyle bir şeye gerek yok."05: 00 - Afiş manipülasyonu Binali Yıldırım'ın zafer ilan etmesinin ardından İstanbul'da "Teşekkür" afişleri asıldı. Afişlerin fotoğraflarını paylaşan Ekrem İmamoğlu "Manipülasyon İBB eliyle sürüyor." dedi ve hem Yıldırım'a hem de yetkililere çağrıda bulundu. İmamoğlu'nun çağrıları sonucunda afişlerden bazıları kaldırıldı. 11: 00 - YSK Başkanı Güven: İmamoğlu önde

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklama ile kendi ellerindeki verilere göre de İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu ve AA'ya ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi:

"AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90'lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum" derken İstanbul'un netleşip netleşmediğine ilişkin soruya, "Ben netleşip netleşmediğini bilemiyorum çünkü bir itiraz süreci var. Yüzde 80'in üzerinde bir veriyi siyasi partilerle paylaştık" yanıtını verdi. 13: 00 - AA yeniden veri girmeye başladı AA ancak Pazartesi günü saat 13: 00'te son verileri girerek İstanbul'un Millet İttifak'Ina geçtiğini doğruladı ve Türkiye haritasında İstanbul kırmızı renkle göründü.