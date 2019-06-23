İstanbul'da sayılarla 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri: Fark 13 binden 777 bine çıktı

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Fark 13 binden 777 bine kadar çıkarken Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım 31 Mart'a göre 234 bin oy kaybetti. Peki, 31 Mart ile 23 Haziran seçimlerinde neler değişti?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların şu ana kadar yüzde 99,37'si açıldı. Buna göre oyların yüzde 54,03'ünü Ekrem İmamoğlu alırken Binali Yıldırım yüzde 45,09'da kaldı. Oy sayısına bakıldığında ise İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782 oy aldı. Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 oyda kaldı. Aradaki fark 777 bin 581 oldu. Euronews.com'da Görüntüle