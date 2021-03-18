Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu

TUZLA'da bir çiftlikteki kafeslerde tutulan satışı yasak 185 yabani kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslimedildi.

TUZLA'da bir çiftlikteki kafeslerde tutulan satışı yasak 185 yabani kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim

edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında, alınıp satılması özel izne tabi olan ve bazıları kaçak yollarla yurt dışından getirilen farklı türlerdeki çok sayıda kuşun, Tuzla'da bir çiftlikte kafesler içerisinde tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çiftlikte yapılan aramada 53 tavus kuşu, 3 deve kuşu, 33 sülün, 16 flamingo, 12 kuğu, 62 ördek, saz tavuğu, şahin, baykuş ve 3 turnaya el konuldu. Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı