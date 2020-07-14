İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosiklet ile itti
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İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosiklet ile itti

İstanbul Ataköy'de gece saatlerinde çekilen bir görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu.

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosiklet ile itti
14.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:26

İstanbul Ataköy'de gece saatlerinde çekilen bir görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün arıza yaptığı öğrenilen otomobili ayağı ile ittiği görüldü. Bu sırada bir kişinin arıza yapan otomobilin arka kapağının üzerine çıkarak seyahat etmesi tehlikenin boyutunu daha da katladı.

Olay, gece saatlerinde Ataköy'de yaşandı. Seyahat eden sürücüler, bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Arka lambaları yanmayan otomobili ittiren motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Öte yandan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. İttirilen ve arıza yaptığı tahmin edilen aracın arka kapağına birisinin çıkarak o halde seyahat etmesi durumu daha da vahim hale getirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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