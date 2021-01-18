İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi
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İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

18.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:18
İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

- İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu'nda denize girdi.

- İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu'nda denize girdi. Eksi 4 dereceye kadar düşen soğuk havada denizde bir kişi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Megakent İstanbul sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi şaşkınlık oluşturdu. Derecelerin -4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adam yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü. Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, "10 numara hava var. Çok güzel bir an" yorumunda bulundu.

İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi
İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi
İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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