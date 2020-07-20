İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada
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İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada

İstanbul'un farklı bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları güvelik kamarasına yansıdı.

İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada
20.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:14

İstanbul'un farklı bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları güvelik kamarasına yansıdı.

Bağcılar, Büyükçekmece ve Ümraniye'deki hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan bir olayda, cerrahi maskeli iki hırsızın cep telefonu çaldığı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü. Bir başka olayda ise park halindeki ATV motosikleti saniyeler içinde çalındığı görülüyor.

İş yerine geldi ellerini yıkadı telefonu alıp uzaklaştı

Bağcılar'da bir iş yerinin önünden geçen şüpheli içeride bir kadının çalıştığını gördü. Ardından içeri giren şüpheli lavaboyu sordu. Bu sırada çevreyi gözetleyen şüpheli masanın üzerinde duran cep telefonunu gözüne kestirdi. Kadın çalışanın arkasını dönmesiyle birlikte telefonu cebine şüpheli şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek kayıplara karıştı.

Çocuklu kadına arkadan yanaşıp çantasında aldı

Bir başka hırsızlık olayı da Ümraniye'de meydana geldi. Yüzünde cerrahı maske olan bir kişi, gözüne yanında çocukları olan bir kadını kestirdi. Kadın çocuklarıyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan kişi elini arkasında bulunan çantaya doğrultup cep telefonunu aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi telefonu aldıktan sonra kayıplara karıştı.

ATV motosikleti saniyeler içinde çaldılar

Kameralara yansıyan bir diğer olay ise, Büyükçekmece Aydınlar Caddesi'nde yaşandı. Park halinde olan bir ATV'yi gözüne kestiren kişiler, motosikletin yanına gelerek ilk başta çevreyi kontrol etti. Kamyonetle olay yerine gelen kişiler, park halinde ve zincirle duvara bağlı olan ATV'yi saniyeler içinde yerinden alarak kamyonete yükleyip kaçtı.

Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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