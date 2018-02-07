İstanbul'da Şaşırtan Manzara! Lodosun Vurduğu Boğaz'ı Denizanaları Bastı
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İstanbul'da Şaşırtan Manzara! Lodosun Vurduğu Boğaz'ı Denizanaları Bastı

İstanbul Boğazı'nı vuran lodos sonrası Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı.

İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı.

UZMANLAR: ZEHİRLİ DEĞİL

Ancak uzmanlara göre; Boğaz'ı kaplayan denizanalarının büyük bölümü zehirli değil. Sadece renkli olanlara dikkat etmek gerek. Uzmanlar, hafif seyreden kış şartları ve son günlerde görülen lodos nedeniyle denizanalarının açıktan karaya vurmuş olabileceğini değerlendiriyor.

"DENİZANASI İÇİN ÜREME DÖNEMİ"

Denizanası için üreme dönemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar "Doğal bir olgu. Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. Denizanasının yakıcı kapsülleri var. Ciltle temasında yanma etkisi yaratarak alerjik durumlarda daha kötü sonuçlar doğurabilir. Rüzgarlı havalarda, balık yumurta ve larvalarının olduğu yerlerde, genellikle kıyılarda sürüler halinde toplanırlar" dedi. (Kaynak: Sabah)


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