İstanbul'da Şarbon Şüphesi (2)

İstanbul'da Şarbon Şüphesi (2)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHABakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

İstanbul'da Şarbon Şüphesi (2)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

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-Hastenelerin dış görüntüsü

-Acil servislerden görüntü

-Genel ve detaylar

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