İstanbul'da Şarbon Şüphesi (2)
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHABakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Hastenelerin dış görüntüsü
-Acil servislerden görüntü
-Genel ve detaylar