İstanbul'da Şarbon Paniği: Çok Sayıda Kişi Karantinada

İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yedikleri etten şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

(Ufuk Kıvık - İsmail Bulut/İHA)