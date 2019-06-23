İstanbul'da sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Sonuçları euronews'ten takip edin

İstanbul'da sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Sonuçları euronews'ten takip edin

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi. Seçim sonuçlarını euronews'ten anlık takip edin

İstanbul'da sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Sonuçları euronews'ten takip edin

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla son buldu.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler oylarını kullanabilecek. Ardından görevliler pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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