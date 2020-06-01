İstanbul'da salgından sonra konut satış fiyatı %7, kira ise %5 artış gösterdi Endeksa'nın analizlerine göre salgın etkisi ile İstanbul genelinde talep edilen konut satış fiyatı %7, kira fiyatı ise %5 artış gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi alan pandemi süreci devam ediyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

Birim satış fiyatı 3.908 TL, kira fiyatı ise 18,51 TL'ye yükseldi

İstanbul genelinde talep edilen güncel ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.908 TL, kira fiyatı ise 18,51 TL'ye yükseldi.

Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Beşiktaş ve Beylikdüzü

Türkiye'de salgın etkileri görülmeye başlandıktan sonra konut satış fiyatında en fazla değişiklik gösteren ilçelerin sırasıyla Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Beşiktaş ve Beylikdüzü olduğu açıklandı.

Küçükçekmece'de talep edilen konut satış fiyatı yüzde 26 arttı

Küçükçekmece'de talep edilen konut satış fiyatı %26 artış göstererek 4.158 TL/m2 'ye yükseldi. Başakşehir'de %17 artış oldu ve birim fiyatı 4.865 TL/m2'ye;Üsküdar'da %16 artış ile 5.515 TL/m2'ye; Beşiktaş'ta %12 artış ile 13.318 TL/m2'ye; Beylikdüzü'nde ie %12 artış ile 2.679TL/m2'ye yükseldi.

Zeytinburnu, Bağcılar ve Ataşehir'de kira oranı yüzde 18 arttı

İstanbul'un ilçelerinde talep edilen kira fiyatı en fazla artış gösteren ilçeler %18 artış oranı ile Zeytinburnu, Bağcılar ve Ataşehir oldu. Zeytinburnu'nda talep edilen güncel metrekare kira bedeli 23,22 TL, Bağcılar'da 16,92 TL, Ataşehir'de ise 21,79 TL oldu.

Bu üç ilçeden sonra en fazla artış görülen ilçeler %11 ile Küçükçekmece, %10 ile Büyükçekmece ve Esenler oldu. Küçükçekmece'de güncel kira 21,25 TL, Büyükçekmece'de 14,4 TL, Esenler'de ise 16,53 TL.

Kaynak: Bültenler