İstanbul'da salgın boyunca pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü
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İstanbul'da salgın boyunca pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü

İstanbul'da salgın boyunca pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Rehavete kapılmadan, unutmadan... Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım." mesajını da verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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