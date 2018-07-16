İstanbul'da Sala Okundu(Havadan Görüntülerle)

İstanbul'da Sala Okundu(Havadan Görüntülerle)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sala okundu.

İstanbul'da Sala Okundu(Havadan Görüntülerle)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sala okundu. 

Görüntü dökümü:

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-Ataşehir Mimar Sinan Cami'nden görüntü

-Taksim 

-Sultanahmet Camii (DRONE)

-Taksim Meydanı

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