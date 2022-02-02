İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI - Haberler
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İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da düzenlenen sahtecilik operasyonlarında çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı.

İSTANBUL'da düzenlenen sahtecilik operasyonlarında çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayı içerisinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

Maltepe, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sahte İlaç, Ehliyet, Kamu, Güncel, Haber

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