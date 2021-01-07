Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU KAMERADA
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Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU KAMERADA

07.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:20
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU KAMERADA

Son dakika gündem haberi... BAĞCILAR ve Bahçelievler'de sahte plaka basımı ve satışı yapılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte plaka ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

BAĞCILAR  ve Bahçelievler'de sahte plaka basımı ve satışı yapılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte plaka ele geçirildi, olayla ilgili  6 kişi  gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da bazı ilçelerde sahte plaka basımı ve satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar sonucu Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. 

ÇOK SAYIDA SAHTE PLAKA VE MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİ

2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonlarda,  iş yerlerinde yapılan  aramalarda  TR ibareli mühürlü farklı illere ait tek ve çift olarak 576 adet plaka, TR ibareli ve plaka hologramlı 289 adet boş plaka levhası,  TR ve D ibareli plaka kenarlarına takılan 84 adet şerit, 279 adet harf ve rakam içeren baskı kalıpları, soğuk mühür, lazer kesim makinesi, plaka boyama aleti, 2 adet baskı makinesi, metal kesme makası ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda iş yerleri ile bağlantılı  O.H., F.T., M.T., H.B.K., M.Y.E., ve B.E., isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon ise polis kamerasına yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü dökümü-------------

Operasyondan polis kamerası görüntüleri 


- İstanbul
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA SAHTE PLAKA OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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