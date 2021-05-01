İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
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İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı

İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri ile düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin edip yurt dışına illegal yollarla çıkışını sağlayan Irak bağlantılı bir şebeke çökertildi.

İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri ile düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin edip yurt dışına illegal yollarla çıkışını sağlayan Irak bağlantılı bir şebeke çökertildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girip çıkan düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir Irak uyruklu bir suç şebekesini tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 28 Nisan'da Fatih'te belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskınlarda Irak uyruklu A.J.M.M. ve W.A.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki yapılan aramalarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.J.M.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, W.A.K. adlı zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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