İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri, düzensiz göçmenler ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri, düzensiz göçmenler ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 28 Nisan'da Fatih'te 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Iraklı A.J.M.M ile W.A.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait çok sayıda pasaport, vize ve kimlik kartı ile bu belgelerin yapımında kullanılan 15 ülkeye ait mühür, kaşe ve resmi belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:33:01. #1.15#

title