İstanbul'daki operasyonda sahte parfüm ve nargile tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması neticesinde, yabancı plakalı bir tırda yüklü miktarda sahte parfüm ve nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli tırın yerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü sahasında durdurulan tırda yapılan aramada yasal yükün arasına gizlenmiş toplam 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü olduğu tespit edildi.

Gümrüklenmiş değeri yaklaşık 350 bin lira olan, piyasada yüksek fiyatta alıcı bulan markaların ürünlerini taklit ederek fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden sahte parfümlerle halk sağlığını tehdit eden nargile tütününe el konuldu.

Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun