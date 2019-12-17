İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
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İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 768 bin 857 sahte dolu parfüm şişesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

17.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:34
İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

'de düzenlenen operasyonda 768 bin 857 sahte dolu parfüm şişesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 350 bin lira olan 768 bin 857 sahte dolu parfüm şişesi, etiket ve aksesuar ele geçirildi.

Adreslerde bulunan Serdar K. (31), Mehmet B. (43) ve Alattin İ. (75) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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