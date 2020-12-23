Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi
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Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi

23.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:15

Son dakika habere göre İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda parfüm yapımında kullanılan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm ve 42 binin üzerinde satışa hazır dolu parfüm şişesi ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda parfüm yapımında kullanılan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm ve 42 binin üzerinde satışa hazır dolu parfüm şişesi ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı üretilip piyasaya sürülen sahte parfümlerin sallandığı depo ve iş yerlerini tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de daha önce belirlenen 10 ayrı adrese dün baskın düzenleyen polis, aramalarda değişik markalara ait taklit parfüm şişelerine doldurulmuş 42 bin 179 şişe satışa hazır halde dolu sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 1 ton saf alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır sahte parfüm, 32 bin 752 adet boş parfüm şişesi, 617 bin 725 adet parfüm kutusu, kapağı, valfi ve etiketi, parfüm imalatında kullanılan 5 makine ve bir parfüm paketleme makinesi olmak üzere toplam 693 bin 196 adet ürün ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan sahte parfümün piyasa değerinin 70 milyon 785 bin 270 lira olduğu belirlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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