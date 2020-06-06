İstanbul'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
06.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:38

Ataşehir'de piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir esnafa 100 TL sahte para verilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Yapılan takip sonucu şüpheliler Mehmet A. (39), Sadık Y. (46) ve Sebahattin A. (50), Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki bir marketin önünde beklerken gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde, sahte olduğu belirlenen 12 bin 500 TL ile 300 dolar ve sahte çekler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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