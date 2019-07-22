İstanbul'da sahte para operasyonu; 271 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, bir suç örgütünün, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı matbaaya operasyon düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle