İstanbul'da sahte para operasyonu
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İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da sahte para operasyonu
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte sahte para basımından çok sayıda suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş'nin, Esenyurt'ta lüks bir rezidansta saklandığı ve bu adreste sahte para üretimi yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese 3 Ağustos'ta operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, basımı tamamlanmış ve devam eden 100'lük banknotlar halinde 5 milyon 650 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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