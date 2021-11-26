İstanbul'da sahte Kovid-19 ilacı operasyonu
İstanbul'da ürettikleri sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ürettikleri sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda ürettiği sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de 6 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 450 bini Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri