İstanbul'da sahte Kovid-19 ilacı operasyonu - Haberler
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İstanbul'da sahte Kovid-19 ilacı operasyonu

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da sahte Kovid-19 ilacı operasyonu

İstanbul'da ürettikleri sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ürettikleri sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda ürettiği sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de 6 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 450 bini Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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