İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
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Sultangazi, Bağcılar, İstanbul, Güncel

İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu

SULTANGAZİ ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

03.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:25
İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
SULTANGAZİ ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Sultangazi'de bulunan iki adreste sahte kolonya ve deterjan üretildiğini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 250 litre etil alkol, 300 litre doluma hazır halde kolonya, 600 dolu kolonya şişesi, 200 kilogram taklit ürün dolu salça, 250 kilogram taklit ürün dolu reçel, 970 kilogram toz deterjan, 7 bin kolonya şişesi kapağı, 700 kolonya etiketi, 5 bin 250 kolonya şişesi, bin 50 litre çamaşır suyu, bin 200 çamaşır suyu kutusu ve 750 reçel etiketi ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu, Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak ve Marka Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest kaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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