Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte ilaçları satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte ilaçları satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Ümraniye'de 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 950'si Kovid-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.