Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte ilaçları satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte ilaçları satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ümraniye'de 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 950'si Kovid-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Sahte ilaç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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