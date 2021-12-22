İstanbul'da sahte içkiye yönelik denetim yapıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşı öncesi tekel bayilerinde sahte içkiye yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Beşiktaş Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ve Ataşehir ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, tekel bayilerinde tütün mamulü perakende satış belgeleri ve alkollü içki perakende satış belgelerini inceledi.

Ekipler, bayilerin raf ve depolarındaki alkollü içkilerin bandrolleri olup olmadığını da kontrol etti.

Kontrollerin ardından ekipler, tekel bayii sahiplerini sahte içkiyle ilgili bilgilendirerek, bandrolsüz ve sahte içki konusunda uyarılarda bulundu.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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