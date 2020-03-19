İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. 50'den fazla kişinin ise tedavi altında olduğu öğrenildi.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkidenZeytinburnu'nda 5, Başakşehir'de 5, Güngören'de 2, Esenyurt'ta 2 ve Fatih'te bir kişinin öldüğü belirtildi. 50'den fazla kişinin tedavisinin ise devam ettiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 7 kişininin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin Türkmenistanlı olduğu ifadede edilirken bu kişilerin içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

Kaynak: DHA