İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN 22 ÖLÜM, 16 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

İSTANBUL Valiliği, kentte sahte içkiden toplam 22 kişinin öldüğünü belirtirken 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekiplerince sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili yapılan tespitler sonucu, 46 kişinin hastanelere başvurduğunu belirtti. Sahte içkiden toplam 11'i yabancı 22 kişinin öldüğü, 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi. Yapılan son kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandığı ifade edildi.

UYARIDA BULUNULDU

kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve "174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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